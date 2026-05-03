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Caso Minetti, morte avvocati in incendio Uruguay: procura acquisisce atti adozione del minore

Le perizie tecniche già acquisite sembrano indicare che il rogo sia stato provocato da un incidente, ma il procuratore non ha ancora disposto l'archiviazione

Nicole Minetti (Ipa)
Nicole Minetti (Ipa)
03 maggio 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La procura uruguaiana che indaga sulla morte di due avvocati - Mercedes Nieto e Mario Cabrera - nell'incendio avvenuto a Garzon, nel dipartimento di Maldonado, ha deciso di acquisire il fascicolo relativo all'adozione collegata al caso che coinvolge Nicole Minetti. Lo riporta il sito del quotidiano uruguaiano El Observador.

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Le perizie tecniche già acquisite sembrano indicare che il rogo sia stato provocato da un incidente, ma il procuratore Sebastian Robles non ha ancora disposto l'archiviazione. L'attenzione degli inquirenti è ora concentrata su un nuovo elemento ovvero il ruolo dell'avvocata Nieto nella procedura di adozione riguardante un minore uruguaiano, la cui madre biologica risulta scomparsa e che è stato adottato dalla stessa Minetti, compagna dell'imprenditore italiano Giuseppe Cipriani.

Il fascicolo dell'adozione

Secondo fonti citate da El Observador, Robles chiederà al Tribunale della Famiglia il fascicolo completo dell'adozione, conclusa nel 2023, con l'obiettivo di verificare eventuali collegamenti tra l'attività professionale della legale e la vicenda che ha portato alla sua morte e a quella del collega Cabrera, avvenuta il 15 giugno 2024.

Dalla documentazione dell'Inau (Instituto del Nino y Adolescente dell'Uruguay), consultata dal quotidiano, emerge che Nieto avesse rappresentato il minore in qualità di difensore d'ufficio, anche se la sentenza definitiva non menziona la sua posizione sull'adozione. Gli avvocati di Minetti e Cipriani, Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, hanno tuttavia precisato in una nota che "l'avvocata che è stata trovata carbonizzata non è mai stato il legale dei genitori biologici del bambino, ma era il tutore del minore".

In una fase precedente delle indagini erano già stati esaminati i casi seguiti dai due avvocati, senza che emergessero elementi. Le famiglie delle vittime hanno sempre escluso l'ipotesi dell'incidente, mentre i loro legali hanno avuto diversi incontri con il procuratore, senza tuttavia riuscire a fornire prove a sostegno di un'ipotesi di omicidio.

Una commissione medica, si legge su El Observador, ha stabilito che entrambe le morti sono avvenute in modo "violento", ma con "causa indeterminata", lasciando aperta la questione sull'origine dell’incendio. Tre diverse indagini tecniche sono state condotte sul rogo: la prima, affidata ai vigili del fuoco di Maldonado, ha concluso per una causa "ipoteticamente accidentale".

Tra le ipotesi principali, quella secondo cui la coppia avrebbe tentato di accendere una stufa con materiale infiammabile, provocando un'esplosione che li avrebbe investiti e innescato l'incendio. A sostegno di questa ricostruzione vi è il fatto che i corpi sono stati ritrovati nei pressi della stufa.

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caso minetti nicole minetti nicole minetti adozione uruguay minetti avvocati uruguay avvocata carbonizzata
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