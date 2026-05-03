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Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a 'È sempre Cartabianca'﻿

Stando a quanto scrive il quotidiano Il Foglio, che cita fonti del ministero, nell'istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate

Carlo Nordio e Sigfrido Ranucci (Ipa)
Carlo Nordio e Sigfrido Ranucci (Ipa)
03 maggio 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a 'È sempre Cartabianca', su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano, che cita fonti del ministero, nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al conduttore di Report.

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Ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci - che era stato invitato per presentare il suo libro - sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti ha dichiarato: "Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay", con riferimento a Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti.

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caso minetti nordio ranucci nordio ranucci
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