Donald Trump lancia l'operazione 'Project Freedom' a Hormuz. "Paesi di tutto il mondo, quasi tutti estranei alla disputa mediorientale in corso", hanno chiesto "agli Stati Uniti di intervenire per liberare le loro navi, bloccate nello Stretto di Hormuz, in una situazione che non li riguarda minimamente: sono semplicemente spettatori neutrali e innocenti! Per il bene dell'Iran, del Medio Oriente e degli Stati Uniti, abbiamo assicurato a questi Paesi che guideremo le loro navi fuori da queste acque ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e agevolmente le loro attività", ha annunciato il presidente americano in un post su Truth.

"Ho incaricato i miei rappresentanti di informarli che faremo tutto il possibile per far uscire le loro navi e i loro equipaggi in sicurezza dallo Stretto", ha scritto Trump, spiegando che "questa operazione, denominata 'Project Freedom', inizierà lunedì mattina, ora del Medio Oriente".

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