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Meta e YouTube condannati nel processo perché creano dipendenza

La sentenza a Los Angeles, i due colossi dovranno versare 3 milioni come risarcimento a una giovane

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg
25 marzo 2026 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Meta e YouTube condannati perché creano dipendenza. A Los Angeles il processo a carico dei due colossi si è chiuso con la sentenza di condanna. Le due compagnie dovranno versare un risarcimento di 3 milioni di dollari ad una giovane, che ha intentato la causa sostenendo di aver sviluppato dipendenza dalle piattaforme delle due aziende fin da bambina. Il processo è durato un mese e nel corso delle udienze ha testimoniato anche il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg.

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