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Casa, il 26 marzo tornano a Milano il Real Estate Awards

L'evento si tiene al The Mall di Milano

Casa, il 26 marzo tornano a Milano il Real Estate Awards
24 marzo 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il prossimo 26 marzo tornano a Milano i Real Estate Awards per l'edizione 2026, l'evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore immobiliare. A sostenere l’edizione di quest’anno in qualità di Title Sponsor è idealista, portale immobiliare N.1 in Italia, che conferma il proprio impegno nel valorizzare le migliori professionalità del comparto. "Dopo 12 anni di Real Estate Awards, un traguardo di cui sono profondamente orgoglioso, era tempo di evolvere - afferma Diego Caponigro, in qualità di patron del Rea e ceo di Regold -. Gli eventi tradizionali non bastano più. Per il 2026 abbiamo ripensato tutto, creando un’esperienza elegante e coinvolgente, pensata per chi vuole davvero guardare al futuro. Il Real Estate italiano merita un evento all’altezza delle sue ambizioni".

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Gli Awards sono uno dei principali momenti di cultura immobiliare in chiave imprenditoriale e di business, un’occasione di confronto sui grandi cambiamenti che stanno trasformando il mercato: dalla demografia all’evoluzione dei modelli abitativi, fino alle pratiche e tecnologie che stanno rivoluzionando il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale e alle più attuali best practice per tutti gli operatori del settore. Tra i relatori confermati di questa edizione figurano personalità di spicco del mondo immobiliare e accademico: Paola Ricciardi, Country Head Italy Kroll, Alessandro Rosina, Professore ordinario di Demografia e Direttore LSA Università Cattolica di Milano, Enzo Baglieri, Professore e Associate Dean for Masters Division, SDA Bocconi e Simone Balestrieri, Senior Operations & Leadership Advisor.

"Essere al fianco del Rea conferma il ruolo di idealista come partner strategico e abilitatore del successo per agenzie e professionisti del settore - aggiunge Luca Frassi, Co-ceo di idealista -. Grazie a un ecosistema integrato di strumenti e piattaforme, supportiamo il lavoro quotidiano e favoriamo il cambiamento digitale nel real estate. La nostra visione è costruire un settore sempre più trasparente, digitale e umano, dove innovazione e fiducia vanno di pari passo”. La serata si concluderà con un aperitivo di networking e una cena di gala esclusiva, occasione informale per dialogare con relatori, imprenditori e ospiti selezionati.

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Real Estate Awards immobiliare innovazione eccellenza evento cultura
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