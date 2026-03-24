circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Guerra Iran, missile su Tel Aviv fa 6 feriti. Nuovo raid Idf sul Libano - La diretta

Due morti nella città di Bshamoun a sud di Beirut. Colloqui in corso tra Stati Uniti e Teheran

Bombe nei cieli di Israele - Afp
Bombe nei cieli di Israele - Afp
24 marzo 2026 | 07.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova giornata di guerra oggi, martedì 24 marzo, in Iran mentre sarebbero in corso colloqui tra gli Stati Uniti e il regime di Tehran. Un missile balistico lanciato dall'Iran contro Tel Aviv ha causato il ferimento di sei persone. Secondo la polizia, il missile aveva una testata con cento chili di esplosivo e ha causato danni a diversi edfici e auto. Immediata la risposta israeliana. Secondo quanto riferisce il sito di notizie israeliano Ynet, le Idf stanno attaccando siti per il lancio di missili e altre strutture nell'ovest della Repubblica islamica. Continuano intanto anche i bombardamenti di Israele sul Libano.

CTA

Oggi un nuovo raid a sud di Beirut sulla città di Bshamoun, nel distretto di Aley, ha provocato almeno due morti, come ha reso noto il ministero della Sanità libanese.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran guerra Iran esteri news Usa news medio oriente Israele Iran oggi Iran Usa Iran Trump
Vedi anche
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza