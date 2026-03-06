Nautica filiera strategica per il Made in Italy, oltre 13 miliardi di valore aggiunto e 168 mila occupati
Presentati a Milano 'La nautica in cifre Monitor – Trend 2025/2026' e 'Geografie della filiera nautica italiana 2026
"La piccola nautica sociale sta subendo il momento di insicurezza dei consumi"
"Arabia ed Emirati sono i due mercati di riferimento per l’export italiano, reggeranno l’urto di questo momento"
"Primato dovuto a capacità ingegneristica, alta artigianalità e capacità di personalizzare il prodotto"