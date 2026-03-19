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Milano, presentato progetto di Fondazione Bracco ‘Art from Inside’

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Zorloni (Wired Italia), 'ripensare 'geografia' della buona salute'
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Zorloni (Wired Italia), 'ripensare 'geografia' della buona salute'

"Per questa nona edizione di Wired health abbiamo scelto il sottotitolo 'Beyond' perché riteniamo che oggi, alla luce della questione demografica, delle trasformazioni geopolitiche e della sfida tecnologica, sia necessario ripensare i confini e le geografie di tutto ciò che comporta e contribuire a u...



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