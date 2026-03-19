Milano, presentato progetto di Fondazione Bracco ‘Art from Inside’

Ricerca, Castiglioni (Cdi): "Diagnostica d'avanguardia per studiare l'arte senza toccarla"
A 'Wired health - Beyond' l'impegno di Fondazione Bracco per il patrimonio artistico
A 'Wired health - Beyond' l'impegno di Fondazione Bracco per il patrimonio artistico
'Necessario ripensare ai confini di ciò che contribuisce a una buona salute’
Le opere che sono state prese in esame per il progetto culturale multidisciplinare di Fondazione Bracco 'Art form inside - capolavori svelati tra arte e scienza' sono "spesso ritratti. La cura che abbiamo messo nello studiare questi capolavori è la stessa che mettiamo per curare i nostri pazienti. Se...
"Per questa nona edizione di Wired health abbiamo scelto il sottotitolo 'Beyond' perché riteniamo che oggi, alla luce della questione demografica, delle trasformazioni geopolitiche e della sfida tecnologica, sia necessario ripensare i confini e le geografie di tutto ciò che comporta e contribuire a u...