Maire presenta i risultati del 2025 e aggiorna il piano strategico

Maire rivede al rialzo gli obiettivi del Piano strategico 2026-2035 pubblicato nel 2025. Secondo quanto comunica il gruppo in una nota, i ricavi attesi superano i 13 miliardi di euro nel 2035, quasi il doppio rispetto al 2025, con un margine Ebitda previsto al 10-11% a fine piano.



