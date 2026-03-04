Maire presenta i risultati del 2025 e aggiorna il piano strategico

Maire, per il 2026 previsti ricavi tra 7,5 e 7,7 miliardi
Ebitda tra 545 e 575 milioni
Maire rivede al rialzo gli obiettivi del Piano strategico 2026-2035 pubblicato nel 2025. Secondo quanto comunica il gruppo in una nota, i ricavi attesi superano i 13 miliardi di euro nel 2035, quasi il doppio rispetto al 2025, con un margine Ebitda previsto al 10-11% a fine piano.
Approvato dividendo di 0,585 euro (+64,3%)
“Il 2025 è stato un anno di ulteriore crescita per Maire. Abbiamo raggiunto risultati record, superando le nostre guidance in termini di ricavi e Ebitda, e confermando la solidità e resilienza del nostro modello industriale. Questo è ancor più vero oggi, alla luce del contesto energetico e geopolitic...