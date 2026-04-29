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Spari dopo corteo 25 aprile a Roma, fermato un 20enne

Individuato dopo indagini Digos e procura Roma, è della Comunità ebraica. È accusato di tentato omicidio

Incrocio tra via Ostiense e via delle Sette Chiese dove ci sono stati gli spari
Incrocio tra via Ostiense e via delle Sette Chiese dove ci sono stati gli spari
29 aprile 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C’è un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati contro un uomo e una donna al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Si tratta di un ventenne della Comunità ebraica perquisito ieri sera intorno alle 20 e ora in stato di fermo.

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La Digos, che aveva immediatamente acquisito le immagini delle telecamere della zona e sentito i testimoni, ha individuato dopo le indagini coordinate dalla procura di Roma il presunto autore del gesto, che a bordo di uno scooter, con giacca mimetica e casco integrale, ha sparato almeno tre colpi contro i due manifestanti, che avevano attorno al collo il fazzoletto rosso dell’Anpi.

L'uomo è stato ferito vicino al collo e alla guancia mentre la donna alla spalla. Entrambi hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati medicati dal 118 sul posto.

È accusato di tentato omicidio

Il 20enne è accusato di tentato omicidio. Al ragazzo viene contestata anche la detenzione e il porto abusivo di armi.

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