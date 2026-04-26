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25 aprile, Anpi Roma: "Condanniamo atto terrorista, non ci lasceremo intimidire"

La nota del comitato provinciale dopo gli spari con una pistola ad aria compressa contro due persone al termine del manifestazione al Parco Schuster

25 aprile, il corteo Anpi a Roma - Fotogramma /Ipa
25 aprile, il corteo Anpi a Roma - Fotogramma /Ipa
26 aprile 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma, all'indomani delle celebrazioni, interviene con una nota sul ''grave atto di violenza occorso ieri in prossimità del Parco Schuster, dove era in corso l'enorme e partecipatissima Festa popolare della Liberazione dal nazifascismo, caratterizzato dall'esplosione di tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone che avevano al collo i fazzoletti dell'Anpi''.

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"Esprimiamo - si legge - la più viva solidarietà e vicinanza alle vittime della vile aggressione e la più ferma condanna del gesto terrorista che li ha colpiti in quanto rappresentanti dell'Anpi individuati dal loro fazzoletto simbolo dell'Associazione Partigiani nel giorno della Liberazione. Siamo di fronte ad un attacco alle persone, all'Associazione per quello che rappresenta, ai partigiani e alle partigiane e alla loro memoria storica e quindi alla Repubblica nata dalla Resistenza e dalla Guerra di Liberazione. Non si conoscono ancora gli autori del gesto, attendiamo gli esiti delle indagini che ci auguriamo portino alla loro pronta identificazione e consegna alla giustizia''.

''Come i partigiani che non si lasciarono intimidire da attacchi, retate, rappresaglie, continueremo la nostra lotta per la loro memoria e per preservare il loro lascito: la Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sua Costituzione, contro ogni nazifascismo, autoritarismo, suprematismo, per la Pace, la Libertà e l'Uguaglianza'', aggiunge il comitato provinciale dell'Anpi di Roma.

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Liberazione Resistenza Guerra di Liberazione 25 aprile 25 aprile roma spari 25 aprile spari parco schuster
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