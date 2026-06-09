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Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video

09 giugno 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
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"Con tutto l'amore che ho per lui, credo abbia perso un'occasione". Daniele Silvestri interviene con nettezza nel dibattito sul ruolo dell'artista, rispondendo direttamente a Francesco De Gregori e alle sue critiche verso chi, come Bruce Springsteen, usa il palco per prendere posizione. In occasione della presentazione del suo nuovo album 'Canzoni a sdraio' (in uscita il 12 giugno) il cantautore romano difende la scelta dell'impegno civile come parte integrante della sua poetica: "Per come sono fatto io, non sono capace di descrivere il mondo senza dare la mia interpretazione".

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