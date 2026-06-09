Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Udine, a San Vito di Fagagna, ha soccorso un capriolo femmina che dopo essere caduto in un canale, stremato, non riusciva più a risalire l'argine. Dopo averlo bendato per evitare che si agitasse e avergli legato le zampe, i soccorritori lo hanno trasportato in braccio fino ai bordi di una vicina area boschiva dove lo hanno liberato. Dopo alcuni secondi di disorientamento per riprendersi dallo choc, l'animale si è alzato sulle proprie zampe e lentamente ha riguadagnato il bosco sano e salvo.