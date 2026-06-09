circle x black
Cerca nel sito
 

Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video

09 giugno 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nucleare? Noi abbiamo un'enorme disponibilità di energia basata sul solare, però per usarla è necessario anche ammodernare la rete. Quindi il nucleare adesso è una distrazione rispetto ai veri problemi energetici che abbiamo in Italia e che vanno risolti in un'altra direzione". Lo ha detto il Nobel Giorgio Parisi a margine del seminario del Pd sull'intelligenza artificiale sul nucleare. "Il problema che abbiamo in generale col nucleare è che costa moltissimo l'installazione e che per essere commercialmente utile deve essere utilizzato al 100%. L'energia solare costerà molto di meno del nucleare e sarà disponibile moltissimo d'estate e di giorno. Quindi il nucleare dovrà essere spento per tanto tempo, quindi è commercialmente molto inutile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giorgio parisi parisi sul nucleare giorgio parisi sul nucleare parisi energia nucleare
Vedi anche
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video
News to go
Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti
Orsetta bloccata su un albero in strada, il salvataggio 'al volo' con sorpresa - Video
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video
Sinner di nuovo al San Raffaele, ancora esami per il numero 1 del tennis - Video
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video
Disclosure Day, la clip in esclusiva del film di Steven Spielberg
News to go
Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza