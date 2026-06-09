"Il nucleare? Noi abbiamo un'enorme disponibilità di energia basata sul solare, però per usarla è necessario anche ammodernare la rete. Quindi il nucleare adesso è una distrazione rispetto ai veri problemi energetici che abbiamo in Italia e che vanno risolti in un'altra direzione". Lo ha detto il Nobel Giorgio Parisi a margine del seminario del Pd sull'intelligenza artificiale sul nucleare. "Il problema che abbiamo in generale col nucleare è che costa moltissimo l'installazione e che per essere commercialmente utile deve essere utilizzato al 100%. L'energia solare costerà molto di meno del nucleare e sarà disponibile moltissimo d'estate e di giorno. Quindi il nucleare dovrà essere spento per tanto tempo, quindi è commercialmente molto inutile".