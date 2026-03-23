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Iran, Trump: "Rinviato attacco contro infrastrutture energia". Teheran: "Se invasi da Usa e Israele mineremo il Golfo" - La diretta

Media: "Mojtaba Khamenei ferito non risponde ai messaggi". Pasdaran: "Attacco a centrali elettriche Israele e Golfo se colpiscono le nostre". Cina e Russia contro blocco Hormuz: "Cessino operazioni militari"

Donald Trump (Afp)
Donald Trump (Afp)
23 marzo 2026 | 07.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' un altro giorno di guerra oggi lunedì 23 marzo in Iran. Donald Trump annuncia il rinvio dell'ultimatum contro l'Iran, dopo colloqui "produttivi" avuti negli ultimi due giorni. "Ho dato istruzioni al dipartimento per la Guerra di rinviare ogni attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni" ha scritto sul suo social Truth.

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D'altra parte l'Iran ha minacciato di collocare mine navali in tutto il Golfo se gli Stati Uniti e Israele attaccheranno le coste iraniane e le sue isole con l'invio di truppe di terra.

Il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico nelle scorse ore durante il quale hanno discusso della crisi dello Stretto di Hormuz. I due leader "hanno convenuto che la riapertura dello Stretto di Hormuz è essenziale per garantire la stabilità del mercato energetico globale", ha dichiarato Downing Street in un comunicato, aggiungendo che "si risentiranno presto". Cina e Russia contro blocco Hormuz: "Cessino operazioni militari".

Esplosioni sono state avvertite nelle zone centrali, orientali e occidentali di Teheran e in tutto il Paese, dove sono state attivate le difese aeree. Ad Ahvaz, un ospedale è stato danneggiato dalle esplosioni come riporta al-Jazeera.

Intanto il Washington Post, citando funzionari della sicurezza americani e israeliani, scrive che la nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, è "ferita, isolata e non risponde ai messaggi che le vengono trasmessi".

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