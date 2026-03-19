Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video

Nella partita giocata da Unicredit su Commerzbank, deve prevalere il "libero mercato". Lo sottolinea il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del prevertice del Ppe, durante il quale, riferisce, non ha toccato il tema dell'offerta della banca milanese sulla seconda banca tedesca con il cancelliere Friedrich Merz. Il governo tedesco ha reagito all'offerta lanciata da Unicredit per evitare di diluirsi nel capitale della partecipata ribadendo la propria contrarietà ad offerte "ostili" sulla seconda banca del Paese, salvata dallo Stato ai tempi della crisi finanziaria.