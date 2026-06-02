Quella di oggi è stata l’ultima parata del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma per Briciola, la cagnolina mascotte dei carabinieri. Briciola era entrata a far parte della ‘famiglia’ della Fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo nel 2014, quando aveva solo un anno. Il legame con i carabinieri era 'scritto' nella data di nascita di Briciola, il 5 giugno 2013, che coincide con l’anniversario di fondazione dell’Arma. Nel corso degli anni la cagnolina, vestita con il Tricolore e una uniforme 'su misura', in poco tempo ha imparato tutti i trucchi del mestiere per diventare una perfetta porta fortuna del Reparto Montato. Ora, dopo anni di onorato servizio e per l'età avanzata, Briciola andrà presto in pensione ma non verrà certamente dimenticata.