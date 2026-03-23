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Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York, aereo in fase di atterraggio si scontra con un camion: morti pilota e copilota

Lo scalo è stato chiuso in seguito alla collisione, aperta inchiesta

L'incidente all'aeroporto LaGuardia di New York (Afp)
L'incidente all'aeroporto LaGuardia di New York (Afp)
23 marzo 2026 | 07.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Incidente oggi all'aeroporto LaGuardia di New York. Un aereo Air Canada in fase di atterraggio si è scontrato con un camion di soccorso e antincendio per aeromobili dell'Autorità Portuale sulla pista 4. Il bilancio è di due morti. Lo riferiscono alla Nbc due fonti a conoscenza delle indagini. Le vittime sono il pilota e il copilota, hanno precisato le fonti. Un sergente e un agente del dipartimento di polizia dell'Autorità Portuale hanno riportato fratture agli arti e sono stati ricoverati in ospedale in condizioni stabili.

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Secondo le fonti, l'aereo stava per terminare la fase di atterraggio, procedendo a circa 48 km/h, quando è avvenuta la collisione. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato che l'aereo coinvolto è un bimotore Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal. La FAA ha comunicato di aver avviato un'indagine sull'accaduto. L'aeroporto resterà chiuso fino alle 14 ora locale.

La Jazz Aviation, che opera per l'Air Canada Express, ha confermato che uno dei suoi aerei è stato coinvolto nell'incidente avvenuto all'aeroporto LaGuardia. In un comunicato, la compagnia ha spiegato che a essere coinvolto è stato l'aereo CRJ-900, impegnato nel volo 8646 partito da Montreal e diretto a LaGuardia. La compagnia ha dichiarato che a bordo si trovavano 72 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio.

Un portavoce dell'Autorità Portuale ha detto alla Nbc che il camion coinvolto nella collisione "stava intervenendo in un altro incidente" quando è stato colpito dall'aereo di linea in fase di atterraggio. "I protocolli di risposta alle emergenze sono stati attivati immediatamente - ha aggiunto il portavoce - Il dipartimento di polizia dell'Autorità Portuale è sul posto insieme al presidente e al direttore esecutivo dell'agenzia".

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