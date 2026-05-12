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Ucraina, tregua scaduta: riprendono i raid russi

Oltre 50 i droni lanciati contro Kiev, mentre almeno un morto è stato confermato nell'oblast di Dnipropetrovsk

Soldato ucraino - Sito ufficiale di Kiev
Soldato ucraino - Sito ufficiale di Kiev
12 maggio 2026 | 07.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono ripresi, poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente americano Donald Trump, i raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre cinquanta sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'oblast di Dnipropetrovsk nell'est del Paese. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Ganzha.

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"Una persone è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite. Il nemico ha attaccatto cinque distretti della regione oltre 20 volte con droni, artiglieria e bombe aeree", ha scritto su Telegram, precisando che un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita nella zona di Synelnykove di Dnipropetrovsk.

Secondo un'analisi pubblicata da Rbc-Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto, mentre il negoziato resta bloccato. Il Cremlino, si spiega, starebbe studiando nuove opzioni per cambiare il corso del conflitto: dall'intensificazione degli attacchi contro le infrastrutture strategiche ucraine fino a una possibile nuova mobilitazione di massa in Russia, mentre c'è grande attenzione sulle attività della Bielorussia.

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