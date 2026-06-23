Groupama assicurazioni: Osservatorio, per 1 italiano su 2 finanza lingua ignota, quasi 7 su 10 congelano scelte
Indagine 'Soldi, Soldi, Soldi: l’Italia e l’educazione finanziaria che non c’è', realizzata da Groupama Assicurazioni
Indagine 'Soldi, Soldi, Soldi: l’Italia e l’educazione finanziaria che non c’è', realizzata da Groupama Assicurazioni
"L’educazione finanziaria richiede l’impegno dell’intera società, non solo del settore assicurativo"
"Gli italiani sono molto curiosi ma spesso conoscono strumenti complessi e non quelli fondamentali"
L'educazione finanziaria resta una delle principali sfide per il Paese. A fotografare il rapporto degli italiani con risparmio, investimenti, protezione e consulenza è la sesta edizione dell'Osservatorio "Change Lab, Italia 2030" di Groupama Assicurazioni, realizzato in collaborazione con AstraRicerc...