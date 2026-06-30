"Aiuteremo lo Stato più piccolo del mondo ad abbassare a zero le emissioni con la macchina più piccola del mondo. Le Topolino saranno a disposizione del Vaticano, daremo anche dei veicoli Fiat Tris che sono i mezzi commerciali della micromobilità che saranno utilizzati per mantenere i giardini vaticani. È una bellissima collaborazione che va nella direzione di portare il Vaticano a essere il primo Stato a zero emissioni entro il 2030". Lo ha dichiarato Gaetano Thorel, Head of Enlarged Europe Fiat, a margine della presentazione della nuova partnership con il Vaticano.