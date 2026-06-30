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Inchiesta escort, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile

Il difensore dell’Inter e della Nazionale è indagato dalla Procura di Milano

Alessandro Bastoni - (Ipa)
Alessandro Bastoni - (Ipa)
30 giugno 2026 | 20.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, nell'ambito dell'inchiesta - coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini - su un presunto giro di escort. La notizia è stata anticipata dall’edizione online di Repubblica e confermata da ambienti giudiziari. Il calciatore - che secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca 17enne - ha ricevuto oggi un invito a comparire per venerdì.

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prostituzione minorile inchiesta escort
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