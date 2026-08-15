circle x black
Cerca nel sito
 

Catania, terremoto a Linguaglossa: evacuati ristoranti

Accertamenti in corso in Sicilia

Il terremoto a Catania - Protezione Civile
Il terremoto a Catania - Protezione Civile
15 agosto 2026 | 15.58
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 12.24 a Linguaglossa, nel catanese, con l'apertura di una faglia della Pernicana collegata alla attività vulcanica. Ne dà notizia il capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina.

Fratturata la strada per piano Provenzana, zona Ragabo Clan dei Ragazzi. Evacuati precauzionalmente i ristoranti in zona, mentre non si ha notizia, al momento, di altri danni. In corso gli accertamenti. Sul posto il dipartimento regionale della Protezione civile, il corpo forestale, comune e provincia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Terremoti Pernicana Protezione civile
Vedi anche
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza