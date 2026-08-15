Sparatoria alla Virginia State University, dove questa mattina molte persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco. Lo hanno riferito l'università e la polizia, spoegando che il campus è stato posto in lockdown.

"Si è verificata una sparatoria nell'area dei Quad Annexes che ha coinvolto diverse persone, che sono state trasportate negli ospedali della zona", ha scritto la polizia della Virginia State University in un post su X. "La polizia è sul posto e chiede di evitare la zona. Il campus rimane in stato di isolamento. Seguiranno aggiornamenti", conclude il comunicato.

La Virginia State University ha spiegato che nella sparatoria sono coinvolti più sospetti. E ha precisato che nessuna delle persone ferite, portate in ospedale, sembra essere in pericolo di vita. Al momento non soni stati effettuati arresti e resta alta la preoccupazione in vista della ripresa delle lezioni, previsto per lunedì.

Sparatorie nel Michigan, 6 morti tra cui l'aggressore

Sei persone, tra cui il presunto aggressore, sono morte e una settima è rimasta gravamente ferita in seguito a una serie di sparatorie nello stato americano del Michigan, nella contea di Missaukee. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di essere intervenuta dopo le segnalazioni di una sparatoria in un'abitazione nella zona rurale a circa 270 chilometri a nord-ovest di Detroit. Qui gli agenti hanno trovato tre morti e un ferito grave, dando inizio alla caccia del sospetto, Chad Hickman, di 39 anni. In campo sono intervenute unità di emergenza, aeree e cinofile.

Una quarta persona è stata quindi trovata morta in un'altra abitazione e le forze dell'ordine hanno avvertito i cittadini che l'uomo era armato e pericoloso, chiedendo loro di non avvicinarsi. Infine, gli agenti hanno trovato il veicolo di Hickman in una zona boschiva, nei pressi del lago Whitlock, nella cittadina di Caldwell. Nella stessa zona sono stati trovati morti Hickman e un'altra vittima.

"Non sussiste alcuna minaccia per la popolazione", ha dichiarato il tenente Ashley Miller, responsabile dell'ufficio stampa della polizia del Michigan, aggiungendo che le autorità continueranno a pattugliare la zona mentre esamineranno le scene del crimine. "Condurremo un'indagine approfondita e vogliamo assicurarci di tenere i membri della nostra comunità aggiornati sulla situazione attuale e su ciò che scopriremo durante questo processo", ha detto MIller.