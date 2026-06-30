Matteo Berrettini esordisce a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno , il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka , alla sua ultima apparizione nello Slam di Londra prima del ritiro, al primo turno del torneo. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati al Roland Garros, dove è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio accusato durante il match contro Arnaldi.

La sfida sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.