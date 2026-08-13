Altra giornata leggendaria per il nuoto italiano A Parigi. Sara Curtis vince la medaglia d'oro nei 50 dorso agli europei migliorando il suo record mondiale e portandolo a 26"56. E' la prima italiana a vincere un titolo continentale in questa prova. La 19enne piemontese precede la francese Mary-Ambre Moluh e la britannica Lauren Cox. L'altro azzurro impegnato in una finale, Christian Mantegazza chide al sesto posto con il tempo di 2'09"83 nei 200 rana vinti dal 17enne britannico Filip Nowacki in 2'07"70. Ottima prova per Carlos D'Ambrosio che conquista la finale nei 200 stile libero con il quarto tempo in 1'45"38. Davanti a tutti il romenco David Popovic in 1'43"56. Vola in finale anche Thomas Ceccon nei 50 dorso. Il vicentino realizza il sesto crono in 24"45. Il più veloce è il russo Pavel Samusenko in 24"03.