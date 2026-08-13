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Treno passeggeri deraglia nell'East Sussex: persone intrappolate nelle carrozze, soccorsi al lavoro

L'incidente è avvenuto alle 15.54 di oggi, chiuse tutte le linee dell'area

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13 agosto 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un treno passeggeri è deragliato nell’East Sussex tra Haywards Heath e Lewes. Una quarantina le persone, rimaste intrappolate nelle carrozze rovesciate come riporta la stampa locale. L'incidente è avvenuto alle 15.54 di oggi, giovedì 13 agosto, in un convoglio di otto carrozze, tre delle quali si sono ribaltate.

Southern Railway ha confermato che tutte le linee nell'area di Lewes sono state chiuse per consentire l'intervento dei soccorritori: "I treni non possono circolare. Si prevedono forti disagi fino alle 22". Le immagini mostrano passeggeri in piedi sopra le carrozze capovolte, mentre i servizi di emergenza prestano i primi aiuti. Sul posto operano il Sussex Police ed East Sussex Fire and Rescue.

I servizi di emergenza hanno chiesto alla popolazione di evitare l'area, mentre ai viaggiatori è stato raccomandato di prevedere fino a un'ora in più per gli spostamenti. Un portavoce di Network Rail e Southern Rail ha dichiarato: "I servizi di emergenza sono sul posto e forniremo tutti gli aggiornamenti non appena possibile".

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