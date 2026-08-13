Un treno passeggeri è deragliato nell’East Sussex tra Haywards Heath e Lewes. Una quarantina le persone, rimaste intrappolate nelle carrozze rovesciate come riporta la stampa locale. L'incidente è avvenuto alle 15.54 di oggi, giovedì 13 agosto, in un convoglio di otto carrozze, tre delle quali si sono ribaltate .

Southern Railway ha confermato che tutte le linee nell'area di Lewes sono state chiuse per consentire l'intervento dei soccorritori: "I treni non possono circolare. Si prevedono forti disagi fino alle 22". Le immagini mostrano passeggeri in piedi sopra le carrozze capovolte , mentre i servizi di emergenza prestano i primi aiuti. Sul posto operano il Sussex Police ed East Sussex Fire and Rescue.

I servizi di emergenza hanno chiesto alla popolazione di evitare l'area, mentre ai viaggiatori è stato raccomandato di prevedere fino a un'ora in più per gli spostamenti. Un portavoce di Network Rail e Southern Rail ha dichiarato: "I servizi di emergenza sono sul posto e forniremo tutti gli aggiornamenti non appena possibile".