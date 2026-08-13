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Vasto incendio a Piana del Sole, chiusa la Roma-Fiumicino

Fiamme anche nell'area della Nuova Fiera di Roma

Vigili del fuoco - (Fotogramma)
Vigili del fuoco - (Fotogramma)
13 agosto 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un vasto incendio è divampato oggi tra Roma e Fiumicino, con diversi focolai in località Piana del Sole. Diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono al lavoro nella zona, al confine con il comune di Fiumicino.

L'intervento è scattato dopo la segnalazione di sterpaglie e legname in fiamme nei pressi della rotatoria di via Cristoforo Sabbadino, in direzione Fiumicino. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della polizia locale, insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile.

A causa dell'estensione dell'incendio, riferisce la polizia locale, è stata disposta la chiusura della Roma-Fiumicino. Le fiamme stanno interessando anche l’area della Nuova Fiera di Roma. Predisposti da parte della polizia locale i necessari servizi di messa in sicurezza della zona e di gestione della viabilità a largo raggio.

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