Esplosione e incendio oggi, giovedì 13 agosto, nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro in provincia di Roma. Sul posto nell'area industriale sono al lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Non risultano feriti tra le persone presenti nello stabilimento. A quanto apprende l'Adnkronos in questi giorni l'azienda, che oggi si chiama Knds Ammo Italy, sarebbe stata in chiusura aziendale.

L'azienda si occupa della produzione di munizioni di medio e grosso calibro. L'esplosione sarebbe avvenuta nel reparto pressatura. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri di Colleferro e del nucleo investigativo di Frascati per le indagini. Non risultano feriti tra le persone presenti nello stabilimento.

Quanto alle notizie circolate secondo cui nell'outlet di Valmontone, comune adiacente a Colleferro, ci sarebbe stata un'evacuazione cautelativa, contattato dall'Adnkronos, il personale del centro commerciale lo ha smentito. Tra le altre grandi strutture in zona c'è anche l'hub della distribuzione Amazon: anche in questo caso non si è verificata alcuna evacuazione.

Sindaco di Colleferro: "Situazione sotto controllo"

"La situazione è sotto controllo, attendiamo l'ufficialità su assenza di vittime e feriti" dice il sindaco di Colleferro Giulio Calamita. "È stata un'esplosione imponente avvertita in tutta la città. Le operazioni per spegnere gli ultimi focolai sono in corso. Il quartiere più vicino ha riportato danni limitati, con qualche finestra rotta, come è normale che sia". "Fortunatamente" l'esplosione si è verificata in un periodo di chiusura aziendale, conclude, altrimenti sarebbe stata una "tragedia".

Rocca: "Seguo con apprensione quanto sta accadendo"

"Seguo con grande apprensione quanto sta accadendo a Colleferro, dove un incendio seguito da un’esplosione ha interessato lo stabilimento ex Simmel Difesa, oggi Knds Ammo Italy" dice il presidente della Regione Francesco Rocca. "In queste ore la priorità assoluta è garantire la sicurezza delle persone e consentire a tutti gli operatori impegnati nell’emergenza di intervenire nelle migliori condizioni possibili. La Regione Lazio è in costante contatto con le strutture competenti e segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione". "Desidero ringraziare le squadre dei vigili del fuoco, gli operatori dell’Ares 118 e tutti coloro che, ciascuno per le proprie competenze, sono mobilitati sul posto per affrontare un’emergenza particolarmente delicata e complessa. Il mio pensiero va innanzitutto ai lavoratori dello stabilimento, alle loro famiglie e all’intera comunità di Colleferro. Continueremo a seguire ogni aggiornamento e a garantire tutto il supporto necessario", conclude.