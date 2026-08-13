Un vasto incendio è divampato oggi tra Roma e Fiumicino, con diversi focolai in località Piana del Sole. Diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale al lavoro nella zona, al confine con il comune di Fiumicino.

L'intervento è scattato dopo la segnalazione di sterpaglie e legname in fiamme nei pressi della rotatoria di via Cristoforo Sabbadino, in direzione Fiumicino. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della polizia locale, insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile.

E' stata riaperta, intorno alle 18.50, la carreggiata in direzione Roma dell'autostrada A91 Roma-Aeroporto di Fiumicino. In precedenza infatti, come ha riferito Anas, per consentire le operazioni per lo spegnimento di un incendio a ridosso della strada, al km 13 sull’autostrada verso la Capitale, era stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma.

Fiamme anche nell'area della Nuova Fiera di Roma. Predisposti da parte della polizia locale i necessari servizi di messa in sicurezza della zona e di gestione della viabilità a largo raggio.

"Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, si è recato nella zona interessata dall’incendio che sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico e rallentamenti sulla Roma-Fiumicino e sulla via Portuense". Lo rende noto in una nota il Comune di Fiumicino aggiungendo che "sebbene l’area interessata dalle fiamme ricada nel territorio del Comune di Roma, l’amministrazione di Fiumicino ha mobilitato le proprie risorse per fornire supporto alle operazioni e contribuire alla gestione dell’emergenza. Sono stati attivati la polizia locale e la Misericordia di Fiumicino".

“Abbiamo mobilitato i nostri servizi e messo a disposizione le risorse necessarie per collaborare alle operazioni e fornire tutto il supporto possibile - dichiara il sindaco - Sto seguendo costantemente l’evolversi della situazione e continueremo a garantire la massima cooperazione, con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza dei cittadini”.