L'Italia conquista la sua sesta medaglia, la terza d'oro agli Europei di atletica leggera in corso all'Alexander Stadium di Birmingham. La conquista Dariya Derkach nel salto triplo con 14,60 realizzato al quarto tentativo. La 33enne azzurra precede la belga Saliyya Guisse, seconda con 14,46 e la bulgara Aleksandra Nacheva con 14,40. L'altra azzurra Erika Saraceni è stata eliminata dopo i primi tre salti. I precedenti due ori li hanno centrati Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Argento per Zane Weir nel peso e Sara Fantini nel martello e bronzo per Micol Majori nei 10.000.

Ottime notizie anche dalla velocità con Fausto Desalu e Filippo Dezza che centrano la finale dei 200 metri. Il campione olimpico della 4x100 a Tokyo vince la prima semifinale in 20"07, mentre il bergamasco è terzo nell'ultima semifinale con 20"35 e viene ripescato. In chiusura di serata Francesco Pernici termina al quinto posto la nella finale degli 800 metri. Oro all'irlandese Mark English che si impone in 1'45"29 davanti al croato Marino Bloudek (1'45"62) e allo spagnolo Mohamed Attaoui (1'45"71). Il 23enne lombardo chiude in 1'45"77 a solo sei centesimi dal podio