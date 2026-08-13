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Migranti, Piantedosi scrive a omologo tedesco: verso stop Italia ai tre casi 'dublinanti'

Comunicata l'intenzione del governo italiano di non riaccoglierli. Dialogo in corso in un clima di collaborazione per arrivare a una soluzione condivisa

Matteo Piantedosi - (Fotogramma/Ipa)
Matteo Piantedosi - (Fotogramma/Ipa)
13 agosto 2026 | 22.45
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

L'intenzione del governo italiano di non riaccogliere tre migranti, cosiddetti 'dublinanti', che la Germania è intenzionata a trasferire nel nostro Paese, è stata formalizzata ieri in una comunicazione al governo di Berlino. A quanto si apprende da fonti qualificate, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha scritto infatti al suo omologo tedesco Alexander Dobrindt spiegando le intenzioni dell'Italia.

Il no del governo italiano sarebbe motivato dal fatto che i tre casi sono antecedenti al 12 giugno scorso - quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo - e rientrano quindi nell'ambito dell'azzeramento dei casi precedenti al centro di un accordo con la Germania. A quanto si apprende da fonti ben informate, il dialogo con il governo tedesco è in corso in un clima di collaborazione per arrivare a una soluzione condivisa.

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migranti dublinanti italia germania piantedosi
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