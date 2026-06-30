circle x black
Cerca nel sito
 

"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video

"I nostri genitori hanno fatto sacrifici e rinunce per portare i figli a giocare a calcio"

30 giugno 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Germania ha giocatori che si sono formati nelle migliori accademie. Noi abbiamo giocato scalzi sulla terra rossa". Gustavo Alfaro, ct del Paraguay, esalta la 'vittoria dei poveri' nei sedicesimi di finale dei Mondiali. La selezione sudamericana ha battuto la Germania ai rigori. "Lo dico con il massimo rispetto. Noi non abbiamo i loro mezzi, i nostri genitori hanno fatto sacrifici e rinunce per portare i figli a giocare a calcio. Siamo questi, è la nostra identità come persone e come squadra".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
paraguay germania mondiali 2026
Vedi anche
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti autori: l'operazione dei carabinieri - Video
News to go
Italian Sounding, il falso Made in Italy che vale oltre 90 miliardi di euro
Tuoni e pioggia su Milano, è allerta gialla per maltempo in Lombardia - Video
Sorpresa via radio per un poliziotto nell'ultimo giorno di servizio - Video
News to go
Vacanze, allarme truffe online: ecco i consigli degli esperti
Inseguita da un orso grizzly, escursionista mantiene il sangue freddo e si salva - Video
News to go
Calciomercato, al via la sessione estiva
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza