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Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video

19 marzo 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Coloro che dicono 'la riforma è giusta, ma io voto No per principio' "non solo sono tanti, ma ce n'è uno in particolare che io non ho il piacere di conoscere, ma che si è esposto molto ed è Bettini, uno dei fondatori del Partito democratico e, secondo me, il nostro migliore sponsor; moltissimi a sinistra dicono che voteranno Sì - Barbera, Ceccanti, e se ne aggiungono sempre di più - ma io chiamo sponsor non chi vota Sì, ma chi vota No: Bettini ha detto che questa riforma gli piace ma voterà No per dare una spallata al governo Meloni". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un'intervista esclusiva all'Adnkronos alla vigilia della chisura della campagna referendaria.

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"Ecco, questa è la beata sincerità che a me fa piacere e lo ringrazio perché dimostra che il contenuto della riforma è un buon contenuto, condiviso da lui che vota No - conclude - Se poi votano No per dare un significato politico nella vana speranza di far cadere il governo allora, come ha detto la nostra presidente del consiglio, se vincesse il No, si terrebbero questa giustizia e anche questo governo".

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goffredo bettini berttini nordio referendum nordio bettini riforma giustizia bettini
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