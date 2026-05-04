Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video

“Il mare è uno strumento di comunicazione straordinario e il Mediterraneo parla un linguaggio universale, quello del diritto umano di aiutare e salvare le persone in mare. Come diceva Papa Francesco, occorre disarmare le parole, conoscere sempre di più, raccontare sempre di più, perché la conoscenza supera ogni preoccupazione, ogni paura e aiuta a capire”. Sono le parole del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, insignito del Premio Giornalismo Euro Mediterraneo nella sede del Circolo degli Esteri.