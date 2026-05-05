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Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate

05 maggio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'obiettivo al quale punta il centrodestra per definire il nuovo sistema di voto in vista delle elezioni politiche è di ottenere un primo via libera entro la pausa estiva. Sul testo, oral sul tavolo della Commissione Affari Costituzionali della Camera, sono al lavoro entrambe le coalizioni per tentare di trovare una soluzione che possa portare a un provvedimento il più possibile condiviso. Un'altra questione riguarda poi l'armonizzazione della legge per evitare risultati difformi tra Camera e Senato.

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