La guerra tra Usa e Iran è, di fatto, ripartita. Mentre la fragile tregua si dissolve su Hormuz, che rimane al centro dello scontro tra i due Paesi, oggi martedì 5 maggio la compagnia danese per il trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi, la Alliance Fairfax, ha attraversato lo Stretto sotto scorta statunitense.

Teheran dal canto suo continua ad avvertire gli Stati Uniti perché evitino un approccio militare alla crisi nello Stretto. "Project Freedom è in un vicolo cieco", ha affermato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, secondo il quale tuttavia "i colloqui fanno progressi grazie al generoso sforzo del Pakistan".

Nel frattempo gli Stati Uniti e il Bahrein hanno consegnato al Consiglio di sicurezza Onu una bozza di risoluzione riguardante la riapertura di Hormuz con la revoca del blocco iraniano. La versione definitiva dovrebbe essere presentata l'8 maggio, ma intanto nella bozza i due Paesi hanno scritto che le azioni dell'Iran costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali.