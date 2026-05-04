Secondo le ultime notizie di oggi lunedì 4 maggio il Comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X che le sue forze parteciperanno e che "il supporto militare all'operazione includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari".

"Considerando ciò che sta accadendo in Medio Oriente, tutti stanno cercando di diversificare le rotte commerciali e di ridurre i rischi legati alla chiusura di una singola via. Per questo la connettività e queste rotte sono estremamente importanti", ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, arrivando al vertice della Cpe a Yerevan.