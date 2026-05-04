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Iran, Trump lancia operazione per navi a Hormuz. Teheran avverte: "No interferenze" - Diretta

Centcom: "Oltre 100 velivoli e 15.000 militari parteciperanno a Project Freedom". Kallas: "Diversificare rotte commerciali per ridurre rischi"

Stretto di Hormuz - (Afp)
Stretto di Hormuz - (Afp)
04 maggio 2026 | 08.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente Usa Donald Trump ha lanciato una nuova operazione, Project Freedom, per contribuire al rilascio delle navi bloccate nello Stretto di Hormuz. Immediato l'avvertimento dell'Iran che qualificherà l'ingerenza statunitense nella navigazione quale violazione del cessate il fuoco.

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Secondo le ultime notizie di oggi lunedì 4 maggio il Comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato su X che le sue forze parteciperanno e che "il supporto militare all'operazione includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari".

"Considerando ciò che sta accadendo in Medio Oriente, tutti stanno cercando di diversificare le rotte commerciali e di ridurre i rischi legati alla chiusura di una singola via. Per questo la connettività e queste rotte sono estremamente importanti", ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, arrivando al vertice della Cpe a Yerevan.

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