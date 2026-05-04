circle x black
Cerca nel sito
 

Scuola, sciopero 6 e 7 maggio: lezioni a rischio, il perché della protesta

Tra i motivi dello stop le prove Invalsi, la riforma dei tecnici, il recupero del potere d'acquisto di docenti e Ata

Un'aula vuota - (Fotogramma/Ipa)
Un'aula vuota - (Fotogramma/Ipa)
04 maggio 2026 | 07.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Lezioni a rischio a scuola mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Diverse sigle sindacali, tra cui Cobas e Usb, hanno indetto uno sciopero. Alla protesta - contro le prove Invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici - aderiscono gli insegnanti, personale ATA e dirigenti scolastici. Previste diverse manifestazioni in decine di città.

CTA

Lo sciopero, aggiunge Usb, è anche contro la guerra, contro la militarizzazione della scuola e della società, contro la leva obbligatoria.

I motivi dello sciopero

L'obiettivo, si legge in una nota Cobas Scuola, è quello di protestare contro "le prove Invalsi. Il 6 e 7 maggio nella scuola Primaria vengono somministrate le prove Invalsi; scioperando, si potrà impedire lo svolgimento di questi quiz inutili e dannosi che non hanno determinato sviluppi positivi nel sistema educativo; non misurano competenze poiché sono costituite da test decontestualizzati a risposta chiusa o aperta univoca; la valutazione delle competenze richiede strumenti specifici; hanno diffuso nelle scuole la pratica del /teaching to test/, sottraendo tempo e attenzione alla didattica attiva".

Inoltre, Cobas Scuola scipererà per il ritiro della riforma dei tecnici, che "riduce drasticamente il curricolo nazionale di 132 ore; taglia pesantemente le ore di Geografia, Italiano e Seconda lingua straniera; produce ulteriori esuberi e soprannumerari accorpando in un'unica materia (Scienze sperimentali) le discipline Stem (fisica, scienze, chimica, scienza della terra); immiserisce la didattica; anticipa l'alternanza scuola lavoro (Fsl) al secondo anno, trasformando lo studente quindicenne in un apprendista precoce; ripropone anacronisticamente il ritorno alla scuola di avviamento professionale; subordina definitivamente la scuola all'impresa con la filiera tecnico professionale 4+2 e i licei Made in Italy".

C'è poi la richiesta, da parte del sindacato, del "recupero di almeno il 30% del potere d’acquisto di docenti ed Ata perso negli ultimi 30 anni. Gli aumenti del 6% nel contratto-miseria appena firmato non solo non compensano il forte calo dei salari, ma sono lontanissimi pure dal coprire l'inflazione del 14,8% dell'ultimo triennio. Questa continua perdita svaluta la funzione educativa, impoverendo le condizioni di vita di docenti e Ata. La qualità dell’istruzione dipende anche dal riconoscimento economico dei suoi protagonisti". Inoltre, aggiunge Cobas Scuola, "è necessario aumentare le risorse per le pensioni, garantendole pari all’ultimo stipendio e a un’età compatibile con la fatica fisica e psicologica del lavoro docente ed Ata. Il Fondo Espero è un’inaccettabile privatizzazione della previdenza, per giunta usando il liberticida silenzio-assenso per i neo-assunti".

Tra i motivi della protesta di due giorni, motiva ancora il sindacato, c'è il tema dell'"assunzione su tutti i posti disponibili e ripristino del 'doppio canale' per eliminare il precariato. Più di 200.000 docenti e Ata da decenni vivono nell’instabilità cronica, privi di continuità didattica e di tutele, il che danneggia la qualità dell’insegnamento e la continuità educativa. Occorre assumere 'in ruolo' su tutti i posti vacanti e disponibili in organico, con procedure trasparenti e ripristinando il 'doppio canale'. Poi, continua la nota di Cobas Scuola, "la frammentazione degli insegnanti in ruoli e contratti differenziati ha creato disuguaglianze ingiustificate. Il ruolo unico docente, dall’Infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, intende riconoscere la natura unitaria della funzione docente. L’insegnamento, pur con le sue specificità, è fondato sulla medesima finalità educativa e formativa: dunque, con il ruolo unico, verrebbero superate le disparità contrattuali e di carriera".

Infine, la protesta è anche contro le "Indicazioni Nazionali 2025. Sono Indicazioni fortemente ideologiche, intrise di nazionalismo e retorica, che usano la 'valorizzazione dei talenti' per una selezione classista, per costruire l'egemonia politico-culturale della destra con l’ossessione identitaria e occidentalista, soprattutto nell’insegnamento della Storia, e con l’autoritarismo che le attraversa e che vieta (o limita) la didattica su sessualità ed affettività anche alle medie e alle superiori". Cobas Scuola dice anche "no all'Autonomia differenziata" che "non garantisce i servizi essenziali e i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, frammenta scuola e sanità creando disuguaglianze nell'offerta formativa, nei diritti sociali, in particolare nei diritti all'istruzione e alla salute della popolazione", conclude il sindacato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scuola sciopero sciopero scuola scuola sciopero 6 e 7 maggio scuola news
Vedi anche
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video
News to go
Influencer in Italia, settore cresce ma in pochi aggiornano posizione fiscale
Spari al corteo del 25 aprile, le videonews dalla nostra inviata
"1 Maggio celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio", il messaggio della Camera di Commercio di Roma - Video
Trump e la minaccia: "Italia non ci ha aiutato. Via i soldati Usa? Probabile" - Video
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza