Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video

E’ stato individuato e fermato dalla polizia di Torino un cittadino italiano ritenuto responsabile autore di una violenta rapina aggravata commessa lo scorso 10 marzo ai danni di un supermercato nel quartiere Borgo Vittoria del capoluogo piemontese. Le indagini hanno consentito di ricostruire come l’uomo a volto coperto e armato di un grosso coltello da cucina avrebbe fatto irruzione all’interno del supermercato.

Per eludere le telecamere esterne, l’uomo si sarebbe avvicinato all’ingresso riparandosi sotto un ombrello e una volta all’interno, avrebbe minacciato la cassiera costringendola a consegnare l’incasso di 730 euro. Le indagini hanno inoltre svelato che durante la fuga l’uomo si sarebbe più volte cambiato di abito.