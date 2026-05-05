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Il feretro sarà accompagnato dai ragazzi di Obiettivo Tre, l’associazione che aveva creato per aiutare gli atleti paralimpici
Già centinaia di persone nella grande basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi di oggi, martedì 5 maggio. Accanto ai gonfaloni di Padova e di Noventa Padovana, dove abitava da vent’anni, anche quello di Bologna, la sua città di origine. Sull’altare è esposta la sua handbike. Il feretro sarà accompagnato dai ragazzi di Obiettivo Tre, l’associazione che aveva creato per aiutare gli atleti paralimpici.
Tra i volti noti, già arrivati in chiesa Stefano Domenicali e Ivan Zazzaroni. All’esterno è stato montato un maxischermo per permettere di seguire la cerimonia che sarà officiata da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e da don Federico Lauretta, l’abate di Santa Giustina.