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Mattarella accoglie gli azzurri del tennis al Quirinale e ricorda Zanardi: "Grande spessore umano e sportivo"

Il presidente della Repubblica ha incontrato le nazionali di tennis vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025

Sergio Mattarella - Fotogramma/IPA
Sergio Mattarella - Fotogramma/IPA
04 maggio 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglie, al Quirinale, gli azzurri del tennis: “Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner che continuano i successi. Adesso aspettiamo con fiducia gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, non soltanto per Sinner, ma per tutti voi" ha detto il Capo dello Stato nell'incontro con le Nazionali di tennis vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025.

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"Io mi auguro di aspettarvi e anche di vedervi” ha aggiunto poi il Capo dello Stato, invitato poi al Foro Italico per gli Internazionali dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "Oggi celebriamo le vittorie di una disciplina leader ormai in Italia - ha detto il numero uno dello sport italiano -. E' stato un doppio successo grandissimo, il secondo di fila in cui gli azzurri dominano il mondo. Il tennis ha invaso le case degli italiani, sport di eccellenza e di base. Meriti ai giocatori e ai tecnici, ma anche a tutta la struttura della Federazione tennis, in punta il presidente che è un manager illuminato. E' un momento di eccellenza sportiva e manageriale. Presidente, se volesse venire al Foro sarebbe un regalo meraviglioso".

Mattarella e il ricordo di Zanardi

Il Capo dello Stato ha poi ricordato Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e leggenda dello sport paralimpico, scomparso sabato 2 maggio: “Una figura di grande spessore sportivo e umano, non soltanto capace di successi ma anche capace di suscitare entusiasmo, di motivare, di coinvolgere i giovani nell’attività sportiva olimpica o paralimpica. Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha rappresentato di valore sportivo e di valore umano. Queste sono le figure che illuminano il nostro sport, che danno il senso del grande ruolo che ha lo sport nella società e che l’Italia fornisce al mondo”.

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Sergio Mattarella Mattarella Mattarella Zanardi Mattarella tennis Quirinale
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