Luiss school of Law lancia a Milano nuovo corso su diritto società quotate e riforma Tuf

Si è tenuta questo pomeriggio, al Milano Luiss Hub, la presentazione del nuovo corso di perfezionamento della Luiss school of Law 'Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo unico della finanza'. L'iniziativa segna un passo decisivo nell'offerta formativa che l'ateneo rivolge a professionisti, studi legali e aziende attive nel distretto finanziario milanese.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Rettore Luiss, Paolo Boccardelli, cui ha fatto seguito l’intervento introduttivo di Federico Freni, sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, il quale ha sottolineato il valore strategico della riforma per la competitività del Sistema Paese.

Paola Severino, presidente Luiss school of Law, ha commentato: "L'evento odierno inaugura una nuova stagione dell’hub milanese della Luiss School of Law. Insieme alla Business school stiamo lanciando ed arricchendo un catalogo di corsi post-graduate su temi di incrocio tra diritto ed economia, allo scopo di curare una formazione in cui ad un elevato livello di approfondimento tecnico si affianchi un altrettanto elevato livello di preparazione alle applicazioni pratiche delle più importanti normative in campo finanziario. Abbiamo scelto per questa inaugurazione una delle riforme più importanti per un cambio di strategie normative volte a regolamentare il mercato, contrassegnata da snellezza procedurale, competitività internazionale, attrattività del sistema, in modo da invogliare all’investimento in Italia le migliori imprese internazionali. Abbiamo inoltre voluto chiamare a raccolta per la docenza non solo i migliori accademici, ma anche professionisti di altissimo livello, in modo da consentire la più equilibrata distribuzione tra aspetti teorici e prassi operative del mercato".

Il cuore tecnico del percorso è stato illustrato da Umberto Tombari, professore Luiss e direttore del corso: "La riforma del Testo unico della finanza è più di un semplice aggiornamento normativo; è uno snodo cruciale per l'attrattività del nostro mercato dei capitali. Abbiamo strutturato il programma con un approccio fortemente operativo per permettere ai professionisti di acquisire la capacità di trasformare le nuove regole in opportunità strategiche per la crescita delle imprese".

In un contesto normativo sempre più articolato, Aristide Police, dean della Luiss school of Law, ha ribadito il ruolo sociale della formazione: "In un contesto regolatorio in continua evoluzione, l'investimento in formazione è l'unica soluzione alla complessità. La school of Law, oggi anche nel cuore del capoluogo lombardo, si pone come un acceleratore di competenze: il nostro ruolo è fornire una bussola affinché i protagonisti del mercato non siano semplici esecutori di norme, ma interpreti di un nuovo corso del diritto dell'economia".

Con questo nuovo progetto, la Luiss School of Law consolida la sua presenza a Milano, rispondendo con tempestività alle richieste di nuove competenze per affrontare le più recenti e complesse sfide del diritto finanziario globale.