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I Gunners ospitano i Colchoneros di Simeone nella semifinale di ritorno
Torna la Champions League con la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid - in diretta tv e streaming. Oggi, mercoledì 5 maggio, i Gunners ospitano gli spagnoli all'Emirates Stadium nella sfida che vale l'accesso all'ultimo atto della massima competizione eruropea. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata, con le reti di Alvarez e Gyokeres al Wanda Metropolitano.
Domani la seconda semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.