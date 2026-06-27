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Iran, la risposta ai raid di Trump: Teheran attacca obiettivi Usa

Nella giornata di ieri colpite zona dello Stretto di Hormuz. Pasdaran: "Se aggrediti ancora, risposta sarà più ampia"

Paramilitare iraniano - Ipa/Fotogramma
Paramilitare iraniano - Ipa/Fotogramma
27 giugno 2026 | 07.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid americani di ieri nella zona dello Stretto di Hormuz. I Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo in rappresaglia per gli attacchi. L’esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi in Iran in risposta a un attacco contro una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, attribuito a Teheran.

"Se l’aggressione dovesse ripetersi, la nostra risposta sarà più ampia di questa", hanno avvertito i Guardiani della Rivoluzione, secondo un post pubblicato su Telegram dalla Tv di stato.

Gli attacchi americani

Nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno effettuato raid aerei nella zona dello Stretto di Hormuz, nel sud dell'Iran. Gli attacchi, come ha annunciato il Centcom (il Comando Centrale americano), sono stati condotti contro obiettivi militari iraniani. In precedenza, rispondendo a una domanda dei giornalisti nello Studio Ovale, il presidente americano Donald Trump aveva risposto "lo scoprirete" alla domande sulle eventuali conseguenze per le violazioni del cessate il fuoco attribuite a Teheran.

Trump aveva inoltre pubblicato un post su Truth in relazione al lancio di droni iraniani contro una nave: "La Repubblica Islamica dell'Iran ha lanciato almeno quattro droni d'attacco unidirezionali contro navi che attraversavano lo Stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosa nave mercantile. La nave ha riportato danni, ma è riuscita a proseguire il suo viaggio. Abbiamo abbattuto altri tre droni. Ovviamente, si tratta di una sconsiderata violazione del nostro accordo di cessate il fuoco", il messaggio del presidente.

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