Da sabato mattina, quando sono entrate in vigore le misure predisposte da Madrid in risposta alle disposizioni del governo italiano nel corso della crisi migratoria a Ceuta

Il numero dei viaggiatori provenienti dall'Italia che sono stati identificati all'arrivo negli aeroporti spagnoli dalla mattina di sabato scorso, quando sono entrati in vigore i controlli di frontiera disposti da Madrid in risposta a quelli predisposti dall'Italia ai confini aerei e marittimi con la Spagna per la crisi di Ceuta, ha già superato le mille persone, secondo dati forniti oggi dal ministero dell'Interno spagnolo.

Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere negli aeroporti e nei porti con collegamenti diretti tra Spagna e Italia è entrato in vigore alle ore 24 di venerdì scorso.

Il governo ha adottato questa misura, inizialmente prevista fino al 7 settembre, in seguito al rifiuto dell'Italia di revocare la sospensione della Spagna dall'area Schengen, imposta dopo la crisi migratoria di Ceuta del 30 luglio tramite controlli alle frontiere aeree e marittime.

Dall'inizio dei controlli fino a mezzogiorno di oggi, sono stati identificati complessivamente 1.033 viaggiatori, a bordo di 58 voli. All'operazione hanno partecipato 109 agenti.

La maggior parte di questi voli (18) è atterrata all'aeroporto El Prat de Llobregat di Barcellona, dove sono stati identificati complessivamente 552 cittadini, con l'impiego di 29 agenti.

Il secondo aeroporto con il maggior numero di controlli è stato l'Adolfo Suárez-Madrid Barajas, dove 223 persone provenienti da 18 voli sono state fermate per esibire i propri documenti da 17 agenti.

I restanti cittadini italiani che hanno dovuto sottoporsi alla procedura di identificazione lo hanno fatto a Valencia (65 passeggeri da tre voli), Alicante (61 passeggeri da 14 voli), Siviglia (49 passeggeri da otto voli), Malaga (43 passeggeri da cinque voli) e Bilbao (40 passeggeri da cinque voli).

Il rapporto fornito dal ministero dell'Interno non include ancora i dati relativi alle navi da crociera in arrivo nelle comunità autonome, né quelli relativi a porti e aeroporti delle Isole Canarie e Baleari. Questi dati saranno resi noti a partire da domani.