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Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video

25 giugno 2026 | 23.32
Redazione Adnkronos
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Ovazione per l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino a piazza di Spagna, in occasione della 18esima edizione del Premio Biagio Agnes, dove hanno ricevuto il premio per la Televisione dalle mani del conduttore e scrittore Bruno Vespa. Dal palco i due conduttori - rivali nell'access prime time - hanno lanciato ironicamente un appello ai direttori presenti in platea: ''Fateci finire alle 21:30'', riferendosi all'orario di fine di 'Affari Tuoi' su Rai1 e de 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5.

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