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Europei atletica, oggi prime gare a Birmingham: Fabbri e Dosso a caccia di una medaglia - Diretta

Si assegnano i primi titoli nella rassegna continentale in Inghilterra

Leonardo Fabbri - IPA
Leonardo Fabbri - IPA
10 agosto 2026 | 19.15
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Prima giornata di gare agli Europei di atletica a Birmingham. Tanti gli azzurri impegnati in Inghilterra oggi, lunedì 10 agosto. Occhi puntati soprattutto su Leo Fabbri e Zaynab Dosso, a caccia di una medaglia rispettivamente nel getto del peso e nei 100 metri femminili. Alle 20, inizieranno le prime finali della rassegna continentale.

Dove vedere gli Europei di atletica? Le gare di oggi sono visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (in queste fasce orarie: 20-20:30; 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 20:30 alle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

Tra le gare di domani, spiccano le finali dei 100 metri maschili, con grande attesa per Marcell Jacobs, e dei 5000 femminili, con Nadia Battocletti pronta a difendere il titolo vinto a Roma nel 2024.

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