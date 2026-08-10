circle x black
Cerca nel sito
 

Furlani, nuovo infortunio agli Europei: l'azzurro lascia lo stadio in sedia a rotelle - Video

A Birmingham, il campione del mondo in carica di salto in lungo è costretto allo stop dopo il primo salto

Mattia Furlani - IPA
Mattia Furlani - IPA
10 agosto 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nemmeno il tempo di iniziare, che finisce malissimo l'Europeo di Mattia Furlani. Il fuoriclasse azzurro del salto in lungo ha rimediato un nuovo infortunio al primo salto di qualificazione, durante la prima giornata di gare a Birmingham oggi, lunedì 10 agosto. Subito una smorfia di dolore per Mattia, che intuisce la gravità della situazione dopo lo stacco.

Per il campione del mondo in carica, tra i favoriti per l'oro nella rassegna continentale, si tratta di una ricaduta dell'infortunio al bicipite femorale che a maggio lo aveva costretto allo stop in Cina, nella gara di Diamond League a Xiamen. L'azzurro ha lasciato l'Alexander Stadium di Birmingham in sedia a rotelle.

Tanta preoccupazione negli occhi di Mattia, accompagnato comunque dagli applausi del pubblico. Nelle qualificazioni, intanto, Francesco Inzoli ha staccato il pass per la finale di domani con la miglior misura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Europei Birmingham Mattia Furlani Furlani Furlani infortunio
Vedi anche
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza