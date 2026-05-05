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Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova

05 maggio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
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È arrivato il feretro di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Dopo un lungo minuto di silenzio, un applauso della piazza ha accolto il feretro. Sul sagrato, ad attendere la bara bianca sovrastata da una corona di rose bianche, la moglie Daniela, il figlio Nicolò che ha salutato e ringraziato la folla, e la mamma di Alex, la signora Anna, abbracciata da don Marco Pozza. Lunghi applausi anche all’interno della chiesa hanno accolto l’arrivo della bara sotto l’altare.

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alex zanardi zanardi funerali funerali alex zanardi zanardi
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